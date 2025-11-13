Anguissa, il bollettino medico preoccupa Conte: a rischio la sfida contro la Lazio

Dopo alcuni tensioni che hanno contraddistinto questi ultimi giorni in casa a Napoli, per Conte arriva un’ulteriore batosta: l’infortunio di Frank Anguissa. L’infortunio è avvenuto el corso di un allenamento con la sua nazionale a due giorni dalla sfida contro la Repubblica democratica del Congo. Costretto a lasciare il ritiro della nazionale del Camerun quest’oggi il centrocampista si è sottoposto a degli esami per determinare l’entità dell’infortunio.

Il comunicato del Napoli

Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Quante gare salterà

Una batosta pesantissima per Antonio Conte che dovrà fare a meno del suo centrocampista per circa due mesi. Il rientro è previsto per gennaio 2026 - e quindi sarà a rischio il suo impiego contro la Lazio, in programma il 4 gennaio allo Stadio Olimpico. Per il camerunense si chiude anticipatamente il 2025.