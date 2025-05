Verso Lazio-Lecce, Baroni con i titolarissimi e un ballottaggio: le ultime da Formello

Nel pomeriggio Baroni ha diretto l'allenamento di rifinitura in vista dell'ultima sfida della sua prima stagione in biancoceleste. Domani alle 20.45 davanti al suo popolo la Lazio chiuderà il campionato 2024/25 con un piazzamento in una competizione UEFA (Conference, Europa o Champions che sia) da prendersi: aritmeticamente è ancora possibile tutto, arrivare tra le prime quattro come fuori da tutto.

Rovella, Lazio, Lecce - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Domani i biancocelesti devono anche invertire il trend negativo in casa e conquistare quella che sarebbe la seconda vittoria allo Stadio Olimpico nel girone di ritorno, tre punti che però vorrebbero dire vedere la Lazio in una competizione UEFA il prossimo anno. Baroni per l'ultimo valzer si affida ai “titolarissimi” di questa Lazio provati nel corso della rifinitura. Mandas sarà difeso dal quartetto composto sulle fasce da Marusic e Nuno Tavares con Gila e Romagnoli al centro. In mediana confermati Guendouzi e Rovella che per l'ultima volta in stagione doneranno la propria corsa in favore dell'equilibrio di squadra. In attacco c'è l'unico dubbio di formazione con Isaksen, provato oggi insieme ai titolari, che parte favorito su Pedro per la fascia destra, ma non sono esclusi ripensamenti dell'ultimo minuto. A sinistra torna invece capitan Zaccagni che cercherà di servire il tandem verticale composto da Dia alle spalle di Castellanos.

