Lazio-Lecce, Zaccagni alla ricerca del gol per la qualificazione

Ultimo atto: la Lazio si gioca tutto

È il momento della verità: la Lazio affronta l’ultima giornata di campionato con l’obiettivo di conquistare almeno un punto per garantirsi la Conference League, ma con il sogno di qualcosa di più ambizioso ancora possibile. Una vittoria contro il Lecce e risultati favorevoli sugli altri campi potrebbero riaprire scenari sorprendenti tra Europa League e addirittura Champions. Per continuare a sperare, servirà una prestazione maiuscola, una di quelle “da Lazio”. E per riuscirci, Baroni dovrà affidarsi ai suoi uomini chiave, su tutti Mattia Zaccagni, al rientro dopo la squalifica scontata contro l’Inter.

Zaccagni, serve un lampo per sé e per la squadra

Il capitano biancoceleste sta attraversando un periodo complicato, sia dal punto di vista fisico che realizzativo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Zaccagni soffre di pubalgia dallo scorso febbraio, un fastidio che non lo ha mai abbandonato del tutto. A questo si aggiunge un lungo digiuno in Serie A: nel 2025 ha segnato solo una volta, contro la Real Sociedad in Europa League, e l’ultima rete in campionato all’Olimpico risale a fine novembre contro il Bologna. Nonostante tutto, il suo apporto sarà fondamentale, non solo per spingere la Lazio verso l’Europa, ma anche in vista delle convocazioni della Nazionale, con le qualificazioni ai Mondiali sempre più vicine.