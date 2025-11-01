Il Como ritarda il suo arrivo a Napoli: cos'è successo

Dopo il turno infrasettimanale non c'è sosta per la Serie A che in questo primo sabato di novembre è scesa in campo per la 10° giornata con Udinese-Atalanta, Napoli-Como e Cremonese-Juventus a fare da antipasto.

Problemi all'aereo, il Como arriva in ritardo a Napoli

I lariani saranno impegnati nel durissimo match contro i campioni in carica del Napoli. L'arrivo nel capoluogo campano per il Como è stato però un po' turbolento: come riportato da Sport Mediaset, la squadra di Fabregas è arrivata a Napoli solo alle 22 di ieri sera complice un problema tecnico all'aereo che ha costretto il volo a fare diverse ore di stop prima della partenza. Si era pensato anche di posticiparlo a questa mattina, ma alla fine tutto si è risolto ed il Como è atterrato in Campania.

Le probabili formazioni di Napoli-Como

Napoli (4-3-3): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.

Allenatore: Conte.

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Beukema, Marianucci, Mazzocchi, Gutierrez, Olivera, Lobotka, Vergara, Elmas, Ambrosino, Lang, Lucca.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas.

Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Moreno, Baturina, Smolcic, Vojvoda, Carlos, Diao, Addai, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri.