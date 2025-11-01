Serie A | L'Udinese batte l'Atalanta, decisivo Zaniolo

Al Bluenergy Stadium, Udinese e Atalanta hanno aperto la decima giornata di Serie A Enilive 2025/26, che verrà poi chiusa dalla Lazio lunedì sera che ospiterà il Cagliari di Pisacane.

Udinese-Atalanta

Parte fortissimo l'Udinese nel primo tempo con la squadra di Runjaic che gioca un buonissimo calcio nei primi 45' e trova meritatamente il vantaggio con Nicolò Zaniolo al 40' che è bravo a sfruttare l'assist di Kamara. Per l'attaccante proprio ex-Atalanta si tratta del secondo gol consecutivo. Nella ripresa anche grazie ai cambi di Juric che inserisce Lookman, Krstovic e De Ketelaere, l'Atalanta prende in mano la partita andando a più riprese vicino al gol proprio con l'attaccante montenegrino e l'altro subentrato Bellanova. Tiene però la retroguardia difensiva bianconera con Runjaic che può festeggiare tre punti di prestigio contro l'Atalanta. In classifica l'Udinese sorpassa proprio l'Atalanta agganciando quota 15 punti, mentre la squadra di Juric resta ferma a 13.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Como

Alle 18.00 il sabato di Serie A proseguirà con Napoli-Como, sfida molto delicata di alta classifica con la posta in palio che è molto alta. Queste le scelte ufficiali dei due tecnici:

Fabregas - IPA

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.

All. Conte

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Nico Paz, Rodríguez; Morata.

All. Fabregas