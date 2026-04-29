Il Milan accelera per Mario Gila: Lotito non fa sconti e alza il muro

Il futuro di Mario Gila appare sempre più lontano dalla Lazio: il Milan infatti resta infatti fortemente interessato al difensore spagnolo, anche alla luce della sua situazione contrattuale con la Lazio: il giocatore è in scadenza di contratto nel 2027, ma al momento non sembra intenzionato a rinnovare.

Gila-Milan, i rapporti con Tare potrebbero favorire la trattativa

Un fattore che potrebbe favorire la trattativa è il rapporto con la dirigenza rossonera, in particolare con il direttore sportivo Igli Tare, ex diesse biancoceleste che ha portato lo spagnolo alla Lazio. Il profilo di Gila è apprezzato anche dallo stesso allenatore: ad Allegri piace la sua duttilità tecnica, essendo in grado di adattarsi sia in una difesa a tre che a quattro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il giocatore per un contratto di quattro anni da circa 3 milioni di euro più bonus.

L'ostacolo resta Lotito

Tuttavia, il principale ostacolo resta il presidente Claudio Lotito, che non sembra disposto a scendere sotto i 30 milioni per la cessione di Gila, anche data la percentuale che dovrà fornire al Real Madrid del 50% sulla rivendita. Al momento quindi la posizione del presidente biancoceleste rende la trattativa in salita per il Milan.