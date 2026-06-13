Reggina, Pedullà: "incontro in corso tra Rizzetta e Ballarino. Lotito…"

Arrivano aggiornamenti sulla questione che riguarda il futuro della Reggina contesa da Matt Rizzetta e Claudio Lotito.

Reggina, incontro tra Rizzetta e Ballarino

Come riportato da Alfredo Pedullà, Matt Rizzetta è sbarcato quest'oggi a Reggio Calabria ed in questo momento è in corso a Catania un incontro con Nino Ballarino, azionista di maggioranza della Reggina. Il futuro del club è dunque ancora tutto da scrivere con Rizzetta che confermerà la sua proposta da 2,5 milioni. Sempre secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, il gruppo rappresentato da Lotito, nonostante l'incontro di lunedì, non ha formalizzato e chiuso per acquisire la Reggina.

Il post su X