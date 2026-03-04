Sarri: "Tifosi? La squadra si sta abituando. Se erano 45mila si poteva portare a casa"

Al termine dell'incontro Lazio-Atalanta, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, il mister Maurizio Sarri è intervenuto a Sportmediaset e a LSC.

Le dichiarazioni di Sarri a Sportmediaset

Siamo soddisfatti per la prestazione, perché in un momento difficile abbiamo fatto una prestazione di alto livello. Siamo rammaricati per il risultato ma a Bergamo avremo dovuto soffrire anche con un gol di vantaggio. Siamo dentro la partita e andremo lì giocarci la qualificazione.

La classifica è figlia un periodo e di un’annata in cui abbiamo anche sofferto l’assenza di tanti giocatori. C’era da aspettarsi poco di più a livello di classifica. La squadra a volte dà segnali di competitività, bisogna diventarlo con più continuità sperando che i giocatori siano tutti a disposizione. Abbiamo fatto diversi mesi con-6 o -7 e diventa difficile.

Dele-Bashiru e Taylor? Era un discorso di caratteristiche. Dele quando riesce a lanciarsi tocca i 35 all’ora e può mette in difficoltà chiunque. Taylor palleggia, ma ha molta meno gamba e gli ingressi erano preparati soprattutto da quella parte. Kolasinac rompeva spesso su di lui e tirando fuori Heine si ampiava quello spazio. Tifosi? La squadra purtroppo si sta addirittura abituando a questo tipo di situazione nello stadio. Brutto a dirsi perché è veramente triste e anche stasera rimane la sensazione che se erano 45mila si poteva portare a casa.

Per avere più continuità bisognerebbe avere una batteria di attaccanti che ci garantisse più gol. In questa stagione per vari motivi siamo stati carenti su questo e a volte basta un errore per non capitalizzare una prestazione. Ci siamo trovati spesso in difficoltà numerica in certi ruoli. È una rosa di giocatori da riequilibrare secondo me.

