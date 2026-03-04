Lazio-Atalanta, Palladino: "Pareggio meritato. Ora ci aspetta il secondo tempo a casa nostra"

Al termine dell'incontro Lazio-Atalanta, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, il mister Raffaele Palladino è intervenuto a Sportmediaset.

Le dichiarazioni di Palladino a Sportmediaset

Secondo me abbiamo fatto una buona partita contro una buonissima squadra, è stata una bella partita, quando affronti le squadre di Sarri è sempre bello giocare perché hanno qualità. Abbiamo avuto delle occasioni per sbloccarla nel primo tempo forse dovevamo essere più cattivi negli ultimi 25 metri ed è la parte che ci è mancata.

Nel secondo tempo siamo andati sotto due volte mi è piaciuto il fatto che la squadra è stata brava a riprende il risultato. Per me è un pareggio giusto e meritato perché ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora ci aspetta il secondo tempo a casa nostra.