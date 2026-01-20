Lazio, De Biasi: "Le parole di Cragnotti? Sottoscrivo tutto, i tifosi..."

Gianni De Biasi, primo allenatore del Torino durante la gestione del Presidente Cairo, questo pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare le dichiarazioni del Presidente Sergio Cragnotti al termine della gara Lazio-Como, che si è conclusa con una dolorosa sconfitta della formazione biancoceleste.

Io sottoscrivo tutto, anzi sarei molto caustico per certi aspetti con i tifosi, che sono di quella squadra lì e devono essere nella parte della squadra costantemente. Io capisco che ci siano dei sogni delle fantasie erotiche di trofei però quando senti una persona come Cragnotti, che qualche soldo credo lo abbia investito nella Lazio, ed una gestione che sta facendo Lotito da una situazione in debitoria che aveva la squadra, che ha portato a livelli importanti, è chiaro che ognuno può dire la sua ma io credo che i dirigenti lavorano sempre per il bene della squadra, poi le cose possono andare bene o no e funzionare o meno ma bisogna vivere tutto quello che succede con passione. Magari ci si può rammaricare quando le cose non funzionano ma quando le cose girano appena appena spingere il più possibile.