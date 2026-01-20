Mancini-Romagnoli, l’Al-Sadd spinge per averlo a gennaio

Roberto Mancini punta Alessio Romagnoli. Trovano conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi di Alfredo Pedullà, con due elementi rilevanti: nelle ultime ore c’è stato un contatto diretto tra il tecnico e il difensore della Lazio, in scadenza contrattuale nel 2027; l’Al-Sadd insiste per gennaio ed è pronto a presentare un’offerta per il cartellino. Quadro complesso, visto l’accordo breve e in scadenza tra quindici mesi, mentre il rinnovo è fermo da tempo a causa del Lazio mercato bloccato. La scelta finale spetterà alla società biancoceleste nelle prossime settimane.