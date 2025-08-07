Gattuso fa tappa a Formello: visita alla Lazio di Sarri

Prosegue il tour dei ritiri di Serie A da parte della Nazionale. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della FIGC, dopo Roma, Juventus, Inter, Cagliari e Bologna, il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso ha fatto visita oggi alla Lazio, nel centro sportivo di Formello. Ad accompagnarlo, il capo delegazione azzurro Gianluigi Buffon, l’assistente tecnico Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, membro dello staff.

La visita del nuovo ct azzurro

Accolto dal direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani e dal club manager Alberto Bianchi, Gattuso ha incontrato mister Maurizio Sarri e ha salutato personalmente tutti i calciatori della rosa laziale. Successivamente, ha assistito all’intera sessione di allenamento della squadra guidata dal tecnico toscano.

L'incontro rientra nel programma voluto dal nuovo commissario tecnico per instaurare un dialogo diretto con club e allenatori in vista dei prossimi impegni della Nazionale, a partire dalla sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’Estonia, in programma il 5 settembre a Bergamo.

I prossimi impegni di Gattuso per il tour dei ritiri di Serie A

Il tour proseguirà domani, 8 agosto, con la visita al Sassuolo. Mercoledì 13 agosto, invece, Gattuso sarà prima al centro sportivo dell’Udinese e, in serata, assisterà alla Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham, in programma alla Dacia Arena di Udine.

Il comunicato della Lazio