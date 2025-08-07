Gattuso fa tappa a Formello: visita alla Lazio di Sarri
Continua il tour nei ritiri della Nazionale: il Ct azzurro incontra lo staff tecnico e i giocatori biancocelesti
Prosegue il tour dei ritiri di Serie A da parte della Nazionale. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della FIGC, dopo Roma, Juventus, Inter, Cagliari e Bologna, il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso ha fatto visita oggi alla Lazio, nel centro sportivo di Formello. Ad accompagnarlo, il capo delegazione azzurro Gianluigi Buffon, l’assistente tecnico Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, membro dello staff.
La visita del nuovo ct azzurro
Accolto dal direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani e dal club manager Alberto Bianchi, Gattuso ha incontrato mister Maurizio Sarri e ha salutato personalmente tutti i calciatori della rosa laziale. Successivamente, ha assistito all’intera sessione di allenamento della squadra guidata dal tecnico toscano.
L'incontro rientra nel programma voluto dal nuovo commissario tecnico per instaurare un dialogo diretto con club e allenatori in vista dei prossimi impegni della Nazionale, a partire dalla sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’Estonia, in programma il 5 settembre a Bergamo.
I prossimi impegni di Gattuso per il tour dei ritiri di Serie A
Il tour proseguirà domani, 8 agosto, con la visita al Sassuolo. Mercoledì 13 agosto, invece, Gattuso sarà prima al centro sportivo dell’Udinese e, in serata, assisterà alla Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham, in programma alla Dacia Arena di Udine.
Il comunicato della Lazio
Gennaro Gattuso fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri. Accompagnato dal Capo Delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, il commissario tecnico della Nazionale ha proseguito a Formello le visite nei ritiri dei Club di Serie A, un tour che l’ha portato in meno di due settimane già ad assistere alla preparazione di diverse squadre di Serie A.
Gattuso è stato accolto a Formello dal Direttore Sportivo Angelo Fabiani e del Club Manager Alberto Bianchi e, dopo un primo scambio di saluti con l’allenatore laziale e tutti i calciatori, ha assistito alla sessione di allenamento dei biancocelesti.