Lazio-Parma: Baroni schiera l'arma vincente, ritorna la coppia Taty-Dia

Mancano soltanto poche partite al termine del Campionato e la Lazio continua a lottare con la speranza di ottenere un posto in Champions League, un obiettivo che ad inizio stagione sembrava facilmente realizzabile, infatti, le aquile avevano occupato le prime posizioni per metà Campionato, tuttavia, in seguito ad un periodo di crollo, il sogno Champions sembrava svanito. Il mese di aprile ha visto splendere nuovamente i biancocelesti, infatti, nelle ultime tre partite sono riusciti a trionfare contro l'Atalanta e il Genoa e a pareggiare nel derby, conquistando 7 punti in 3 incontri, e questi risultati hanno permesso al club di Baroni di tornare a sperare in un posto nella massima competizione europea. Il match in programma stasera alle ore 20:45 contro il Parma è molto importante per la Lazio, infatti, la conquista dei dei 3 punti permetterebbe alla squadra di riscalare la classifica di Serie A, tuttavia, il club deve sperare anche in un pareggio dei rossoblu in Udinese-Bologna, in programma alle 18:30.

Taty-Dia: l'arma vincente della Lazio

Per tentare di sconfiggere il Parma, Baroni utilizzerà l'arma vincente della Lazio, vale a dire la coppia Taty-Dia, artefici delle due reti che hanno portato alla vittoria delle aquile nel match contro il Genoa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Castellanos si trova già al 14° gol, stesso numero di quando indossava la maglia del Girona, tuttavia, il record dell'argentino é di 23, reti compiute con il New York City nella MLS americana. Bouaye Dia, invece, è al suo 11° gol in maglia biancoceleste, tuttavia, il record del senegalese è di 16 palloni mandati in rete, record raggiunto durante il suo periodo nella Salernitana e nel Reims.

