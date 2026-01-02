Lazio, centrocampo al completo: ecco quando rientra Rovella
Guendouzi e Basic rientrano, Cataldi completa il reparto e Rovella vede il ritorno tra Fiorentina e Verona
Rovella, Cataldi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Conclusa l’emergenza a centrocampo Lazio: i rientri squalifica di Guendouzi e Basic consentono di ritrovare il reparto più completo visto in questo avvio di stagione, con Cataldi pronto a chiuderlo. Rovella resta vicino al ritorno, ha svolto ancora lavoro differenziato ma a breve potrebbe aggregarsi parzialmente al gruppo e puntare alla convocazione contro la Fiorentina il 7 gennaio o, al più tardi, per Verona di sabato 11. Dopo lunga attesa non bisogna forzare nulla: l’obiettivo resta evitare eventuali nuove ricadute fisiche nel breve periodo.