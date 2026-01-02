Rinnovi in sospeso alla Lazio: tra priorità societarie e nodi da sciogliere

Priorità societarie e strategie future

Nel frattempo occorre regolare gli accordi e rispettare gli impegni presi con quei tesserati che attendono un prolungamento con ritocco. Per Gila risulta difficile avviare un confronto diretto (vanta diversi estimatori in Italia pronti a prenderlo svincolato, Milan e Inter per esempio lo seguono) mentre il procuratore di Romagnoli Lazio ha lasciato intendere che non esiste alcuna urgenza. Tuttavia, come riportato da Il Messaggero, prima o dopo il tema andrà discusso e sebbene oggi il numero 13 sappia che le priorità societarie siano diverse, quando verrà convocato si aspetta ampi margini decisionali. Attualmente non rappresenta un problema, ma conviene evitare che lo diventi. La gestione del rinnovo contratto Lazio resta quindi un tema delicato.