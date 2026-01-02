Castellanos al West Ham: ecco quando è atteso a Londra

Era uno dei papabili cedibili in questa sessione di calciomercato e ieri come un fulmine a ciel sereno le trattative si sono fatte via via più rapide con Castellanos pronto a diventare un nuovo giocatore del West Ham.

Castellanos questo pomeriggio a Londra

È stato già tutto accordato, ieri è arrivato lo scambio dei documenti per la cessione del Taty con la Lazio che incasserà una cifra intorno ai 30 milioni di euro dagli Hammers. Il West Ham dal canto suo si assicura Castellanos con un contratto pluriennale.

Come riportato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, Castellanos è atteso questo pomeriggio a Londra per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham.

Il post su X