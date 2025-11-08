Spezia-Bari, un tifoso cade nel fossato durante il match: le sue condizioni

Nella giornata di ieri, venerdì 7 novembre, i calciatori dello Spezia sono scesi in campo allo stadio Picco per affrontare il Bari, un complicato incontro dato che le due squadre occupano rispettivamente il 18° e il 14° posto in classifica, tuttavia, nel corso della gara si è verificato un brutto incidente per un tifoso.

Spezia-Bari: incidente per un tifoso durante l'incontro

Durante il secondo tempo di Spezia-Bari, partita valida per la 12a giornata del Campionato di Serie B, mentre il club guidato dal mister Fabio Caserta stava per calciare un calcio d'angolo, un tifoso della squadra che giocava in casa, essendosi sporto troppo, è caduto nel fossato della curva Ferrovia dello stadio Picco. Tutti gli spettatori hanno subito cercato di chiamare l'arbitro Calzavara e, una volta ottenuta la sua attenzione, l'incontro è stato sospeso per qualche minuto per permettere agli uomini della Croce Rossa e ai vigili del fuoco di scendere con la scala ed aiutare l'uomo appena caduto.

Le condizioni del tifoso

In un primo momento l'uomo si trovava in uno stato semincoscienza ma, fortunatamente, quando è stato portato via dall'ambulanza aveva ripreso completamente i sensi, tuttavia, a causa del volo di oltre due metri, il 53enne ha riportato una ferita alla testa e, per questa ragione, dovrà restare in osservazione tutta la notte. Una volta risolta la situazione, il direttore di gara Calzavara ha dato il permesso ai giocatori delle due squadre di riprendere l'incontro, che è terminato con un pareggio grazie ai palloni mandati in rete da Kouda e Gytkjaer, entrambi nel corso del primo tempo.