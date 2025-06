Italia-Moldavia, successo per gli azzurri all'ultima di Spalletti

Italia-Moldavia 2-0

L’Italia ha superato la Moldavia con un 2-0 firmato da Raspadori e Cambiaso, ottenendo un piccolo passo avanti nel percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali. Tuttavia, questo è stato l’unico spiraglio positivo in una serata dal sapore amaro per Luciano Spalletti, che da oggi non sarà più alla guida della Nazionale. In campo si è vista una squadra spenta, poco brillante nelle gambe e priva di concretezza sia in fase offensiva che difensiva.

Addio amaro

Quella che doveva essere una partita dominata dall’Italia si è invece rivelata deludente. Gli Azzurri non sono riusciti a imporre il ritmo, rischiando più volte di subire il gol, soprattutto nei primi minuti e verso la fine del primo tempo. Il risultato finale è in linea con una prestazione opaca e priva di intensità. A settembre, quando la Nazionale tornerà in campo, ci sarà un nuovo commissario tecnico e con ogni probabilità anche un gruppo rinnovato di giocatori.