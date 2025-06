Spalletti: "Lascio un'Italia con cui non ho fatto la differenza"

L’Italia supera la Moldavia per 2-0, ma la prova offerta in campo lascia a desiderare. Gli Azzurri portano a casa il risultato, ma senza convincere sul piano del gioco. Al termine del match, che ha segnato la sua ultima apparizione da commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai 1.

Abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti e poi si è confermato quello che si era un po’ visto. Ho mantenuto questo gruppo, ma l’ho trovato affaticato per questo fine campionato e forse andare a cercare qualcuno che stava meglio potevamo avere una risposta diversa. Una delle più grandi difficoltà è andare a giocare a Oslo in questo momento qui, anche li ha influito. Vinci una partita come oggi anche se risicata, ma torni a settembre con una condizione diversa. Quando uno fa l’allenatore della Nazionale non può avere alibi perché i giocatori li sceglie lui, deve prendere persone che stanno bene e io ero convinto che loro stessero bene. È un carico addizionale di fatica.