Igor Protti e la lotta contro il cancro: "Sto perdendo 3-0, ma ho il dovere di provarci"

Igor Protti, un grande ex del calcio italiano, che ha indossato anche la maglia della Lazio, sta affrontando la battaglia più difficile della sua vita: il cancro al colon.

In un’intervista toccante rilasciata a La Repubblica, l'ex attaccante ha parlato apertamente delle sue condizioni. Dopo l’operazione, ha affrontato un duro percorso di cure che lo ha segnato profondamente.

L'intervista dell'ex Lazio

Mi sento molto stanco e un po’ confuso, ho momenti di buio profondo che alterno a pensieri più positivi. Il cancro sta vincendo 3-0 ed è sleale, perché non mi ha fatto sentire il fischio d’inizio. Ora mi tocca rimontare, ho il dovere di provarci anche se sarà dura. Non ci giro intorno.

Il momento più commovente è arrivato allo stadio Armando Picchi, la sua casa a Livorno, dove i tifosi gli hanno tributato una standing ovation prima della gara contro la Ternana.

Avevo la chemio attaccata al braccio e ho pianto. Non mi sono mai vergognato delle mie lacrime. In quelle c’erano gioia, nostalgia e paura. Paura che fosse l’ultima volta. Dopo l’adrenalina, il crollo arriva sempre.

Ho perso 15 chili, mi sento invecchiato di vent’anni in tre mesi. Ma mi affido ai medici e al cielo. Alla fine, decide lui.

Il messaggio lanciato dall'ex capocannoniere