Igor Protti e la lotta contro il cancro: "Sto perdendo 3-0, ma ho il dovere di provarci"
L'intervista di Igor Protti a La Repubblica: l'ex attaccante biancoceleste ha raccontato la sua battaglia contro il cancro
Igor Protti, un grande ex del calcio italiano, che ha indossato anche la maglia della Lazio, sta affrontando la battaglia più difficile della sua vita: il cancro al colon.
In un’intervista toccante rilasciata a La Repubblica, l'ex attaccante ha parlato apertamente delle sue condizioni. Dopo l’operazione, ha affrontato un duro percorso di cure che lo ha segnato profondamente.
L'intervista dell'ex Lazio
Mi sento molto stanco e un po’ confuso, ho momenti di buio profondo che alterno a pensieri più positivi. Il cancro sta vincendo 3-0 ed è sleale, perché non mi ha fatto sentire il fischio d’inizio. Ora mi tocca rimontare, ho il dovere di provarci anche se sarà dura. Non ci giro intorno.
Il momento più commovente è arrivato allo stadio Armando Picchi, la sua casa a Livorno, dove i tifosi gli hanno tributato una standing ovation prima della gara contro la Ternana.
Avevo la chemio attaccata al braccio e ho pianto. Non mi sono mai vergognato delle mie lacrime. In quelle c’erano gioia, nostalgia e paura. Paura che fosse l’ultima volta. Dopo l’adrenalina, il crollo arriva sempre.
Ho perso 15 chili, mi sento invecchiato di vent’anni in tre mesi. Ma mi affido ai medici e al cielo. Alla fine, decide lui.
Il messaggio lanciato dall'ex capocannoniere
Non fate come me. Siate felici di ogni mattina vissuta in salute. Non pensate al futuro da immortali. Vivete il presente, perché non abbiamo altro. E fate prevenzione: sempre. Forse io ho aspettato troppo.