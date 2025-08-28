Lazio-Verona, la conferenza stampa di Maurizio Sarri: ecco quando

I dettagli sulla conferenza stampa del tecnico biancoceleste: ecco quando interverrà Sarri in vista di Lazio-Verona

Dopo l’assenza nella conferenza stampa pre-gara della prima giornata contro il Como, Maurizio Sarri tornerà a parlare pubblicamente in occasione della seconda giornata di campionato. Il tecnico della Lazio potrà finalmente rilasciare dichiarazioni e rispondere alle domande dei giornalisti, soprattutto dopo la pesantissima sconfitta rimediata all’esordio stagionale in Serie A.

Un appuntamento particolarmente atteso, anche alla luce del difficile debutto in trasferta, che ha già acceso i riflettori sulla squadra e sul momento dei biancocelesti.

Il comunicato della società

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Hellas Verona sabato 30 agosto, alle ore 15:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.

Dove sarà trasmessa la conferenza

La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, 89.3 FM.

