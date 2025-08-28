Sorteggi Champions League, tutte le avversarie delle italiane

È tempo di Champions League: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus hanno conosciuto le prossime rivali per la fase campionato: tutti i sorteggi

Ginevra Sforza /
champions league

Con l'inizio della nuova stagione è tempo anche di Champions League. L'attesa è finalmente terminata e le quattro italiane qualificate (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) hanno conosciuto le rispettive avversarie. Come lo scorso anno, anche in questa stagione sarà prevista una prima fase “campionato”, una seconda fase a eliminazione diretta (playoff, ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale). Di seguito le otto avversarie sorteggiate dalle italiane per la fase campionato.

Napoli

Chelsea (casa)

Manchester City (trasferta)

Eintracht Francoforte (casa)

Benfica (trasferta)

Sporting CP (casa)

Psv Eindhoven (trasferta)

Qarabag (casa)

Copenaghen (trasferta)

 

Juventus

Dortmund (casa)

Real Madrid (trasferta)

Benfica (casa)

Villarreal (trasferta)

Sporting CP (casa)

Bodo/Glimt (trasferta)

Pafos (casa)

Monaco (trasferta)

 

Atalanta

Chelsea (casa)

Psg (trasferta)

Bruges (casa)

Eintracht (trasferta)

Slavia Praga (casa)

Marsiglia (trasferta)

Athletic Bilbao (casa)

Union SG (trasferta)

 

Inter

Liverpool (casa)

Dortmund (trasferta)

Arsenal (casa)

Atletico Madrid (trasferta)

Slavia Praga (casa)

Ajax (trasferta)

Kairat Almaty (casa)

Union SG (trasferta)

