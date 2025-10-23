Giannichedda: "Sfida cruciale per entrambe, ma Lazio in difficoltà"

In vista della sfida contro la Juventus, in programma la prossima domenica all'Olimpico di Roma, il doppio ex Giuliano Giannichedda ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale.

L'ex centrocampista ha commentato il momento attuale della Lazio e della Juventus, avendo vestito entrambe le maglie in passato, e in particolare sul reparto di centrocampo.

L'intervento a Radio Laziale

Due squadre in difficoltà. Le motivazioni non ti possono mancare in certe partite, lo scatto d'orgoglio doveva esserci, e ha fatto una grande partita. Sarri non si discute. Lazio e Juventus hanno entrambe ottimi giocatori. Secondo me uno snodo cruciale per entrambe. Chi vince può trovare entusiasmo e rilanciarsi. La Lazio è in difficoltà, se non altro per tutte le assenze che sta pagando.

Sul centrocampo biancoceleste