Giannichedda: "Sfida cruciale per entrambe, ma Lazio in difficoltà"

Le parole del doppio ex di Lazio e Juventus, Giuliano Giannichedda

Ginevra Sforza /

In vista della sfida contro la Juventus, in programma la prossima domenica all'Olimpico di Roma, il doppio ex Giuliano Giannichedda ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale. 

L'ex centrocampista ha commentato il momento attuale della Lazio e della Juventus, avendo vestito entrambe le maglie in passato, e in particolare sul reparto di centrocampo.

L'intervento a Radio Laziale

Due squadre in difficoltà. Le motivazioni non ti possono mancare in certe partite, lo scatto d'orgoglio doveva esserci, e ha fatto una grande partita.

Sarri non si discute. Lazio e Juventus hanno entrambe ottimi giocatori. Secondo me uno snodo cruciale per entrambe. Chi vince può trovare entusiasmo e rilanciarsi. La Lazio è in difficoltà, se non altro per tutte le assenze che sta pagando. 

Sul centrocampo biancoceleste

Guendouzi è tra i giocatori che corre di più, deve coprire tanto campo. È sempre il primo ad andare in pressione, a coprire la difesa. Può lavorare sotto l'aspetto realizzativo, ma è una questione di caratteristiche. È un giocatore che dà tanto alla squadra. Cataldi con Sarri aveva già espresso un ottimo calcio. Sente la fiducia dell'allenatore e dell'ambiente. Ha sempre avuto la personalità, altrimenti non avrebbe mai giocato in mezzo al campo con Lazio e Fiorentina. Menomale che è tornato, altrimenti Sarri avrebbe avuto un vuoto in un reparto per lui fondamentale.

