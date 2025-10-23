Lazio, un nuovo profilo per il centrocampo. Dalla Palma: "Ci sono nomi più stimolanti"

A pochi giorni dalla sfida contro la Juventus, in programma per domenica 26 ottobre alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma, in casa biancoceleste oltre a fare le valutazioni per la formazione da schierare contro i bianconeri, si valutano già i primi profili da sondare in vista del mercato di gennaio, che per la Lazio sarà a saldo zero.

A commentare l'ultimo nome di mercato accostato alla Lazio per il mercato di gennaio, Ivan Ilic, è stato il giornalista Alberto Dalla Palma intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

Ilic alla Lazio? Ci sono nomi più stimolanti. Il primo Sarri avrebbe voluto Ilic, Zielinski e Berardi. Parlare oggi di un giocatore che è al Torino, che non è riuscito ad elevarsi e che neanche Baroni fa giocare mi sembra come voler riaprire il libro dei ricordi.

Credo che ci possa essere qualcuno di più stimolante di Ilic. Poi tantissimi giocatori rinascono. Vorrei qualcosa fi nuovo, un colpo dal cilindro. Resta un giocatore accessibile perché dal Torino forse puoi comprare e non avrà un grande prezzo. Prima di parlare di mercato aspetterei. Non ho alcuna certezza per gennaio. Se devi farlo a saldo zero c'è poca possibilità di migliorare.