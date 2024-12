Abbate: "Potrebbe esserci un doppio colpo a gennaio. Occhio a Fazzini, l'Empoli lo cederebbe a..."

Nella trasmissione “Lazio Social Club” a Radio Laziale, Alberto Abbate de “Il Messaggero” è intervenuto per commentare la gara di questa sera delle 20:45 all'Olimpico di Roma tra Lazio e Inter. Inoltre, il giornalista si è soffermato anche sulla questione dell'imminente mercato di gennaio e sulle scelte della società biancoceleste di acquistare un centrocampista.

L'unica scommessa persa è Castrovilli. In questo momento c'è fiducia nei propri mezzi. Nella formazione di stasera non sono molto d'accordo, vedo una probabile molto offensiva contro l'Inter, ma ha sempre avuto ragione baroni nelle scelte tecniche, ha sempre azzeccato tutto e mi fido di lui. Il fatto che vadano romagnoli e Vecino in panchina è molto forzata, forse Vecino qualche minuto nel secondo tempo, le prove di ieri hanno smascherato una volontà chiara di Baroni: non si fidi che ha solo due attaccanti a disposizione, Dia se lo vuole tenere nel secondo tempo al osto di Noslin, motivo per cui decide di schierare Pedro come trequartista.

Io credo che Castrovilli verrà fatto fuori. Si va verso la valutazione dell'uscita di Castrovilli e posso dirti che potrebbe essere inserito non solo un centrocampista, non ti dico due centrocampisti, ma potrebbe esserci un doppio colpo, qualora arrivi una risoluzione contrattuale con Castrovilli nel mese di gennaio. Occhio a Fazzini perché qualcosa si sta smuovendo. Bondo non convince del tutto Fabiani ma è tenuto in considerazione il fatto che è pronto l'inserimento di Akpa Akpro al Monza, per cui penso che un pensierino la società lo potrà fare ma non credo che sarà in pole position. Si sta rivalutando Fazzini che era già stato offerto da quando agosto era andato via Cataldi, potrebbe sostituire anche un po' Castrovilli come caratteristiche. Si stanno cercando anche occasioni all'estero come Casadei . Questi sono i nomi che vanno presi in considerazione in assoluto. Fazzini e Casadei sono due occasioni clamorose, Fazzini sta trovando sempre meno spazio nell'Empoli e quindi potrebbe anche svenderlo in questo momento. Nell'estate quando era stato offerto alla Lazio, l'Empoli voleva cederlo e si sarebbe accontentato di 11-12 milioni adesso costa anche meno. Ad oggi Fazzini te lo darebbero a 7-8 milioni.