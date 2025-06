Lazio, il passato del club biancoceleste fa sperare i tifosi: ecco perché

Il Comandante Maurizio Sarri è tornato alla Lazio con uno scopo ben preciso, riportare la squadra tra le prime posizioni, tuttavia, rispetto all'ultima stagione che il mister e il club hanno passato insieme, la Lazio ha perso quota mentre le avversarie si sono fortificate, tanto che il tecnico dovrà fare i conti con una rosa che oscilla tra l'ottavo e il nono posto, sia per valore il mercato che per il prezzo d'acquisto.

Lazio: due dati che preoccupano il mister e i tifosi

Un dato preoccupante è che tra le prime nove della classifica della stagione 24/25, la Lazio, insieme ai viola, è l'unica a non aver alzato un trofeo negli ultimi cinque anni, ma non solo, le aquile sono anche le uniche a non aver disputato finali, al contrario delle tre della Fiorentina. A suscitare timore per la stagione 25/26 è anche il Como, come affermato dal mister, che insieme alle prime classificate potrebbe rappresentare una minaccia per la scalata al successo dei biancocelesti. La speranza del Comandante, invece, è di poter sfruttare l'intera settimana per concentrarsi sulla partita da affrontare in Campionato, situazione che non gli capitava da 11 anni quando allenava l'Empoli, ma che ora ritroverà con la Lazio dato che le aquile non sono riuscite a conquistare un posto valido per l'accesso in Coppa, come è successo anche per il Milan.

La speranza della Lazio: un passato senza Coppe

Oltre al potere sfruttare l'intera settimana per prepararsi agli incontri, un'altra speranza per la nuova stagione è rappresentata dal passato del club, infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nelle cinque stagioni senza Europa dell'era Lotito, le aquile hanno svolto un percorso eccellente sia in Campionato che in Coppa Italia, inoltre, l'ultima volta risale alla stagione 2016/2017, quando il club si classificò 5° e perse in finale di Coppa Italia contro la Juventus, come accadde alla Lazio di Pioli nel 2015. Nel 2010/2011, invece, le aquile di Reja arrivarono al 4° posto in classifica a pari punti con l'Udinese e videro sfumare il sogno Champions a causa degli scontri diretti. Anche l'ex tecnico Delio Rossi riuscì ad ottenere risultati sorprendenti in due stagioni senza Europa, infatti, nel 2006/2007 si classificò per la Champions e nel maggio 2009 vinse la Coppa Italia contro la Sampdoria. Nonostante la situazione della Lazio al momento non sia delle migliori, il passato del club può portare un barlume di speranza.