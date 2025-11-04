Champions League | Napoli-Eintracht Francoforte si chiude sullo 0-0

Si chiuse con un solo punto la quarta giornata di Champions League del Napoli. La squadra di Conte, infatti, non va oltre lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte.

Gli Azzurri hanno faticato a dare velocità e precisione alla loro manovra, arrivando alla fine del secondo tempo con zero tiri entrati in porta. Così facendo, il cammino Champions del Napoli si complica, potendo contare solo 4 punti in 4 partite.

Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images via Onefootball

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt.

La partita

La squadra di Conte può contare un possesso palla molto alto, a differenza di quello dell'Eintracht Francoforte, salvato più volte da loro portiere, Zetterer.

Nel secondo tempo la situazione non cambia: entrambe le squadre pressano senza, però, trovare la porta. La partita termina 0-0, lasciando l'amaro in bocca ai tifosi partenopei.