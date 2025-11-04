Le convocazioni della Danimarca: la decisione su Isaksen

Rientrato nel giro dei titolari, complice anche l'infortunio di Cancellieri, Gustav Isaksen sta salendo di condizione e le sue prestazioni ne stanno beneficiando. Già con la Juventus aveva mostrato le sue qualità conducendo una gara su ritmi altissimi, poi a Pisa aveva sprecato invece una buonissima occasione, ma ieri sera contro il Cagliari la vittoria porta il suo zampino grazie ad un gol illuminante. Gustav Isaksen vuole ora riprendersi la Lazio e confermarsi in Nazionale.

Isaksen convocato dalla Danimarca

Isaksen

Il CT danese Brian Riemer ha scelto la lista dei 24 giocatori che scenderanno in campo per sfidare la Bielorussia e la Scozia nelle sfide valevoli per la qualificazione ai prossimi Mondiali in programma nel 2026. Gustav Isaksen è stato selezionato dalla nazionale maggiore danese e pertanto partirà insieme ai suoi compagni. Nelle scorse uscite era stato schierato sempre da titolare con la Danimarca nell'inusuale ruolo di esterno di un centrocampo a quattro in un 3-4-2-1.

Attraverso un comunicato ufficiale, la nazionale danese ha svelato la lista completa dei 24 giocatori impegnati nelle sfide di novembre.

La lista completa dei calciatori danesi convocati