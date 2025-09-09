Guendouzi: "Spero di segnare tra i 5 e gli 8 gol. La mancata convocazione dalla Francia?..."

La pausa per le Nazionali sta per terminare e i calciatori si preparano a vestire nuovamente la maglia della propria squadra e a combattere per tentare di avere la meglio negli incontri, proprio come dovrà fare la Lazio contro il Sassuolo, partita in programma domenica 14 settembre alle ore 18:00. Riguardo l'inizio di stagione delle aquile si è espresso Matteo Guendouzi, non convocato dalla Francia, ai microfoni del portale francese Carrè.

Matteo Guendouzi a Carrè

Sull'inizio di stagione della Lazio e la sconfitta contro il Como

L'inizio della stagione sta andando bene, abbiamo giocato due partite, una vittoria e una sconfitta. La prima partita abbiamo giocato molto male, siamo stati pessimi e bisogna dare merito al Como perché è una squadra fantastica con un grande allenatore che gioca davvero bene. È sicuramente la squadra che mi piace di più quest'anno in termini di gioco, di come gestiscono la palla e a livello tecnico. Hanno fatto un'ottima partita, mentre noi non siamo stati affatto bravi e abbiamo perso meritatamente.

La vittoria in casa contro l'Hellas Verona

Ci siamo ripresi bene in casa vincendo 4-0 contro il Verona. Sono riuscito a segnare il mio primo gol della stagione e spero di farne altri quest’anno perché è un obiettivo che mi sono prefissato. Ci proverò, spero di segnare tra i 5 e gli 8 gol, sarebbe fantastico. Ora gioco leggermente più avanzato rispetto all'anno scorso, sono più numero 8 perché giochiamo con il 4-3-3. Per questo posso buttarmi molto di più in area di rigore a differenza della scorsa stagione dove eravamo in due davanti alla difesa. So che posso segnare di più, quindi vedremo. Restano ancora 36 partite, sono tante. A fine stagione faremo il punto.

Sulle mancata convocazione dalla Francia