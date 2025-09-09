Vedat Muriqi, l'ex Lazio porta il Kosovo alla vittoria: il video del gol

Grande partita ieri sera per il Kosovo che è riuscito a concludere l'incontro con la Svezia con uno strabiliante 2-0, merito delle reti del centrocampista Elvis Rexhbecaj dell'Augusta e di Vedat Muriqi del Maiorca. Un ottimo risultato che ha permesso alla Nazionale di collocarsi in 2a posizione nel Gruppo B, 3 punti al di sotto della Svizzera e 2 sopra la Svezia e la Slovenia. Il 10 ottobre la squadra dovrà scendere in campo contro la Slovenia e tentare di portarsi nuovamente a casa la vittoria per scalare la classifica ed assicurarsi un posto ai Mondiali.

Kosovo-Vedat Muriqi: il video del gol

Vedat Muriqi: il periodo alla Lazio

Il 15 settembre 2020 il calciatore arriva ufficialmente alla Lazio dopo essere stato acquistato dal Fenerbahce alla cifra di circa 20 milioni di euro ed esordisce per la prima volta in maglia biancoceleste il 17 ottobre in occasione della sconfitta per 3-0 contro la Sampdoria, subentrando a Caceido, mentre il debutto in Champions League risale alla vittoria contro il Borussia Dortmund del 20 ottobre 2020. A gennaio del 2021, invece, il Vedat Muriqi realizza il suo primo gol con le aquile, in occasione della partita dei quarti finale di Coppa Italia persa contro l'Atalanta, e dopo quattro giorni manda per la prima volta un pallone nella porta avversaria in un match di Serie A, precisamente nella vittoria contro la Dea per 1-3. Dopo due stagioni passate nelle aquile, con un bilancio di 38 presenze e soltanto 2 reti, l'attaccante viene ceduto in prestito al Maiorca, che successivamente lo riscatta per circa 10 milioni di euro.