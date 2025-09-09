Serie A, grandi novità in Juventus-Inter: arriva una nuova tecnologia

Il Campionato sta per ricominciare, dopo la sosta per le Nazionali, e porterà con sé grandi novità, infatti, la Lega Calcio Serie A è una delle leghe professionistiche europee scelta per sperimentare l'uso della telecamera Refcam durante le competizioni ufficiali e l'occasione del debutto sarà l'incontro Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium.

Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Juventus-Inter: l'esordio della Refcam

Non saranno soltanto le due squadre ad essere protagoniste dell'incontro del 13 settembre, infatti, durante la partita farà l'esordio in Italia la Refcam, vale a dire una telecamera ultra moderna che permette di assistere al match dal punto di vista dell'arbitro. La microcamera, ad alta risoluzione e con il peso di 6gr., si troverà alla base dell'archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata durante il riscaldamento, in live durante la partita, nella preparazione dei calci di punizione o in situazioni simili o per mostrare alcuni replay, ma non solo, sarà anche consegnata come segnale isolato al VAR.

Le dichiarazioni di Luigi De Siervo, AD Lega Calcio Serie A