Serie A, grandi novità in Juventus-Inter: arriva una nuova tecnologia
Nell'incontro Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00, verrà introdotta una nuova tecnologia, ecco tutto ciò che c'è da sapere
Il Campionato sta per ricominciare, dopo la sosta per le Nazionali, e porterà con sé grandi novità, infatti, la Lega Calcio Serie A è una delle leghe professionistiche europee scelta per sperimentare l'uso della telecamera Refcam durante le competizioni ufficiali e l'occasione del debutto sarà l'incontro Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium.
Juventus-Inter: l'esordio della Refcam
Non saranno soltanto le due squadre ad essere protagoniste dell'incontro del 13 settembre, infatti, durante la partita farà l'esordio in Italia la Refcam, vale a dire una telecamera ultra moderna che permette di assistere al match dal punto di vista dell'arbitro. La microcamera, ad alta risoluzione e con il peso di 6gr., si troverà alla base dell'archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata durante il riscaldamento, in live durante la partita, nella preparazione dei calci di punizione o in situazioni simili o per mostrare alcuni replay, ma non solo, sarà anche consegnata come segnale isolato al VAR.
Le dichiarazioni di Luigi De Siervo, AD Lega Calcio Serie A
L’introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell'arbitro delle differenti azioni di gioco. Il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive. La Lega è da sempre in prima linea nell’adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell’evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara.