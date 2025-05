Baroni pensa a uno tra Dia e Vecino dall'inzio sulla trequarti

Vecino convince, ma le gerarchie sono in bilico

La prestazione solida e ricca di equilibrio offerta da Matias Vecino contro l’Inter ha lasciato il tecnico della Lazio con più di un dubbio in vista della prossima partita contro il Lecce. Il centrocampista uruguaiano si è distinto per inserimenti intelligenti e gestione dei tempi, caratteristiche che lo rendono una valida opzione per partire titolare. La sua affidabilità e la capacità di coprire più ruoli a centrocampo potrebbero risultare decisive, soprattutto in un finale di stagione così delicato.

Dia vuole esserci, nonostante il momento no

Sulla trequarti si accende la concorrenza, con Boulaye Dia che, sebbene abbia svolto un lavoro differenziato nelle ultime sedute, punta con determinazione a essere presente nell’ultima gara della stagione. Dopo un digiuno realizzativo durato due mesi, l’attaccante ha ritrovato il gol contro il Genoa a Marassi. Tuttavia, i numeri non bastano: Vecino, con due reti stagionali e un bagaglio di esperienza superiore, sembra aver guadagnato terreno nelle gerarchie. La scelta finale dipenderà dalle condizioni fisiche di Dia e dalle esigenze tattiche della squadra.