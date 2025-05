Lazio-Lecce, Castellanos vuole ritrovare il gol all'Olimpico

Ancora un passo prima dei bilanci

Il momento delle riflessioni finali è rimandato: la Lazio ha ancora un traguardo da inseguire e un’ultima sfida da affrontare. Domenica, allo Stadio Olimpico, arriva il Lecce di Marco Giampaolo, squadra a caccia di punti fondamentali per la salvezza. I biancocelesti vogliono concludere una stagione altalenante, ma intensa, con un successo davanti al proprio pubblico, tenendo vivo il sogno di un piazzamento europeo che salverebbe l’annata.

via onefootball Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images

Castellanos, gol cercasi all’Olimpico

Tra i protagonisti più attesi c’è il Taty Castellanos, pronto a guidare l’attacco della Lazio. L’argentino non segna in casa dalla partita contro il Monza e sente il bisogno di tornare decisivo sotto porta. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’attaccante è motivato anche dalla recente preconvocazione con la nazionale argentina: un’opportunità che lo spinge a dare il massimo per impressionare il CT Lionel Scaloni. Contro il Lecce, la sua voglia di riscatto e il carisma saranno armi importanti per chiudere la stagione con il sorriso.