Allarme Lazio, sarà Vecino a decidere il modulo contro il Como: la situazione
La presenza o l'assenza di Matias Vecino, al momento in dubbio per la gara contro il Como, sarà fondamentale per decire il modulo di gioco, ecco il motivo
Dopo la sconfitta nella prima giornata di Campionato, la Lazio si prepara a scendere nuovamente in campo e ad affrontare il Como, tuttavia, questa volta sarà lo stadio Olimpico ad ospitare la battaglia. L'incontro, in programma alle 20:45 e visibile sulla piattaforma Dazn, non sarà affatto facile per le aquile, non solo per la potenza del club avversario e i due stili affini degli allenatori, ma soprattutto per le assenze a centrocampo con le quali dovrà fare i conti il Comandante.
Lazio-Como: fondamantale il ruolo di Vecino
Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante ieri sia tornato ad allenarsi in gruppo dopo i due giorni di stop causati dall'affaticamente muscolare riscontrato giovedí, la presenza di Matias Vecino è ancora in forte dubbio per la gara di stasera, affidata al fischietto Fabbri. La disponibilità dell'uruguayano è indispensabile al Comandante per poter giocare con il suo amato 4-3-3, infatti, con Toma Basic ancora out per un'infiammazione all'adduttore e Nicoló Rovella che, ritornato dopo un lungo periodo di stop, non è ancora nella condizione di partire dal 1' minuto, l'assenza del numero 5 costringerebbe il mister a scendere in campo con il 4-2-3-1, con Taylor e Cataldi titolari indiscussi.
Le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas