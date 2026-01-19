Allarme Lazio, sarà Vecino a decidere il modulo contro il Como: la situazione

Dopo la sconfitta nella prima giornata di Campionato, la Lazio si prepara a scendere nuovamente in campo e ad affrontare il Como, tuttavia, questa volta sarà lo stadio Olimpico ad ospitare la battaglia. L'incontro, in programma alle 20:45 e visibile sulla piattaforma Dazn, non sarà affatto facile per le aquile, non solo per la potenza del club avversario e i due stili affini degli allenatori, ma soprattutto per le assenze a centrocampo con le quali dovrà fare i conti il Comandante.

Lazio-Como: fondamantale il ruolo di Vecino

Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante ieri sia tornato ad allenarsi in gruppo dopo i due giorni di stop causati dall'affaticamente muscolare riscontrato giovedí, la presenza di Matias Vecino è ancora in forte dubbio per la gara di stasera, affidata al fischietto Fabbri. La disponibilità dell'uruguayano è indispensabile al Comandante per poter giocare con il suo amato 4-3-3, infatti, con Toma Basic ancora out per un'infiammazione all'adduttore e Nicoló Rovella che, ritornato dopo un lungo periodo di stop, non è ancora nella condizione di partire dal 1' minuto, l'assenza del numero 5 costringerebbe il mister a scendere in campo con il 4-2-3-1, con Taylor e Cataldi titolari indiscussi.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas