Déjà-vu della stagione scorsa, l'Olimpico non è più un alleato della Lazio: i dati in casa

Il trionfo in casa nella seconda giornata di Serie A contro il Verona sembrava aver spezzato la maledizione dell'anno scorso, quando la rosa biancoceleste non riusciva ad ottenere un risultato positivo all'Olimpico dalla gara contro il Monza del 9 febbraio, tuttavia, le statistiche parlano chiaro e l'alleanza tra lo stadio, che dovrebbe essere un punto di forza, e le aquile è in rovina.

Lazio, le statistiche all'Olimpico

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nella gara di stasera contro il Como, la Lazio dovrà fare il possibile per conquistare una vittoria che in casa non arriva da mesi, precisamente dal trionfo contro il Lecce che risale al 23 novembre. Considerando anche i numeri della stagione scorsa, i dati sono molto preoccupante, infatti, si contano 11 vittorie, 5 sconfitte e ben 13 pareggi su 29 partite disputate. La classifica nella Top 5 dei Campionati parla chiaro, soltanto il Rayo Vallecano con 14 incontri in parità è riuscito a fare peggio, mentre la Lazio condivide la dolorosa seconda posizione con il Crystal Palace.

I dati nei big match

Come riportato dal quotidiano, a far tremare i tifosi ci sono anche i risultati ottenuti nei big match, considerando le partite sia in casa che in trasferta, infatti, si contano una vittoria (Juventus), 2 pareggi (Atalanta, Bologna) e ben 4 sconfitte (Roma, Inter, Milan, Napoli), con soltanto 4 punti ottenuti in casa ed uno in trasferta, non considerando lo strabiliante successo contro il Milan in Coppa Italia. Preoccupante anche la differenza reti, infatti, le statistiche vedono 2 reti segnate contro 7 subite.