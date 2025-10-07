Lazio-Torino Open VAR, il colloquio tra Piccinini e il Var in occasione del rigore su Noslin
Ha fatto molto discutere il rigore assegnato alla Lazio allo scadere contro il Torino, furenti le proteste nel post-partita soprattutto sponda granata con varie analisi degli esperti contrastanti anche se in presa diretta il penalty sembra evidente.
Il dialogo tra Piccinini ed il VAR svelato a DAZN
Durante la trasmissione Open VAR in onda su Dazn sono stati svelati gli audio tra l'arbitro Piccinini e la Sala Var di Lissone:
Ghersini: "Aspetta che controllo tutto, fammelo vedere in dinamica. Occhio a quello che ha fatto Maripan su Castellanos. Allora per me questo è calcio di rigore, fammelo vedere con la goal line e con la retro. Questo va dritto sull'uomo, si disinteressa del pallone e per me è calcio di rigore. Ma devo controllare l'APP e tutto il resto. Noslin recupera il pallone senza fallo e poi subisce fallo dal numero 23"
Piccinini: "Voglio vedere tutto Gherso (Ghersini, ndr.)"
Ghersini: "Aspetta che poi capiamo anche quello che è successo dopo. Allora Piccio (Piccinini, ndr.) ti consiglio un OFR per un possibile calcio di rigore. Il 23 è in ritardo e gli taglia la strada".
L'analisi di Andrea De Marco dallo studio di Open Var
L'arbitro in campo non lo valuta come rigore, ma l'intervento è assolutamente da calcio di rigore per noi, per questo il VAR interviene per farglielo rivedere. Poi ci sono altri due provvedimenti disciplinari: il giallo a Castellanos e a Maripan, il secondo nella mass confrontation per comportamento antisportivo. Era una spinta con il corpo, non grave.