Lazio-Torino Open VAR, il colloquio tra Piccinini e il Var in occasione del rigore su Noslin

Ha fatto molto discutere il rigore assegnato alla Lazio allo scadere contro il Torino, furenti le proteste nel post-partita soprattutto sponda granata con varie analisi degli esperti contrastanti anche se in presa diretta il penalty sembra evidente.

Il dialogo tra Piccinini ed il VAR svelato a DAZN

Cataldi - Fraioli

Durante la trasmissione Open VAR in onda su Dazn sono stati svelati gli audio tra l'arbitro Piccinini e la Sala Var di Lissone:

Ghersini: "Aspetta che controllo tutto, fammelo vedere in dinamica. Occhio a quello che ha fatto Maripan su Castellanos. Allora per me questo è calcio di rigore, fammelo vedere con la goal line e con la retro. Questo va dritto sull'uomo, si disinteressa del pallone e per me è calcio di rigore. Ma devo controllare l'APP e tutto il resto. Noslin recupera il pallone senza fallo e poi subisce fallo dal numero 23"

Piccinini: "Voglio vedere tutto Gherso (Ghersini, ndr.)"

Ghersini: "Aspetta che poi capiamo anche quello che è successo dopo. Allora Piccio (Piccinini, ndr.) ti consiglio un OFR per un possibile calcio di rigore. Il 23 è in ritardo e gli taglia la strada".

L'analisi di Andrea De Marco dallo studio di Open Var