Gattuso alla vigilia di Italia-Israele:

“Non c’è serenità, troppa pressione a Udine”Come riportato da Ansa.it, Gattuso ha dichiarato: “Voglio solo lavorare bene e restare concentrato, senza lasciarmi condizionare”.

“Non si respira una bella aria, penso alla partita di Italia Israele a Udine. Ci sono molte pressioni, dobbiamo farci trovare pronti”,

ha spiegato il Ct azzurro in conferenza stampa, sottolineando il clima difficile che circonda la sfida in programma martedì.

“È un dato di fatto che a Udine ci sarà poca gente”, ha aggiunto Gattuso. “Capisco la preoccupazione e mi fa male al cuore vedere ciò che sta accadendo. Ma dobbiamo giocare, altrimenti perderemmo 3-0 a tavolino. Non possiamo dire che l’ambiente sia sereno: dentro lo stadio ci saranno circa 5000 tifosi, mentre fuori almeno 10.000 persone”.