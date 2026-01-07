Lazio scatenata: vicino l'accordo con il centrocampista Toth

I biancocelesti si stanno prendendo lo scettro di società più attiva nel calciomercato di riparazione. Questo sta avvenendo sia in termini di colpi in entrata che di spesa economica effettuata. Dopo le cessione di Castellanos e Guendouzi la Lazio sta ristrutturando la squadra con gli acquisti. Il primo, arrivato nella giornata di ieri, è stato il giovane Petar Ratkov del Salisburgo. Adesso diverse trattative sono sul tavolo e l'ultimo nome caldo arriva dal calcio ungherese. A riportarlo è Radio Laziale e si tratta del centrocampista Alex Toth, classe 2005.

Il post social di Radio Laziale sull'acquisto di Toth

Trattativa e caratteristiche tecnice di Toth

Una Lazio mai così concreta e veloce sul mercato. L'emergenza gridata da Maurizio Sarri e visibile agli occhi di tutti sta riscontrando un certo pragmatismo nei movimenti in entrata, Lotito e Fabiani sta cercando di mettere vari colpi a segno in queste ore. Adesso il nome caldo è quello di Alex Toth, centrocampista del Ferencvaros, giovane talento che in passato è stato seguito anche dalla Juventus. Le sue qualità? tecnica sopraffina e rapidità pazzesca nel gestire palla nella linea mediana. Caratteristiche che non possono che piace ad un allenatore come Maurizio Sarri.