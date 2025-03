Serie A, l'Inter batte di misura l'Udinese e mantiene il primato

Vittoria importante per la squadra di Inzaghi

Si conclude la gara dele 18:00 di questa domenica di Serie A tra Inter e Udinese, con il risultato di 2-1. I nerazzurri portano a casa una vittoria che sembrava piuttosto agevle visto l'andazzo del math nei primi minuti, ma la seconda frazione di gioco ha detto tutt'altro.

Inzaghi - Depositphotos

Il racconto del match

A portare in vantaggio la squadra di Inzaghi è stato Arnautovic nei primi minuti del primo tempo. A raddoppiare ci ha pensato poi Frattesi, che ha portato al sicuro il risultato già nella prima frazione. Nel secondo tempo però, l'andamento della sfida si è trasformato, con l'Udinese che è rientrata in campo molto più aggressiva e volenterose di recuperare. Non a caso, i friulani sono riusciti ad accorciare le distanze con Solet, per poi ritrovarsi in più occasioni vicinissimi al gol del pareggio. La gara si è comunque conclusa con il successo dell'Inter che vola a +6 sul Napoli che scenderà in campo tra poco.