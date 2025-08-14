Lazio, sfida tra i pali: Sarri valuta l’alternanza, ma Mandas sogna un sorpasso su Provedel

La preparazione della Lazio sta volgendo a termine, fra due settimane la squadra debutterà in Serie A a Como e oramai mister Sarri dovrà diramare le sue scelte circa i titolari da inserire in campo per la prossima stagione. Durante quest’estate si è pali che ha interessato Provedel e Mandas, lo stesso mister ha poi affermato, invece, di poter dare ad entrambi il giusto spazio in campo, attraverso una innovativa “staffetta” fra portieri. In realtà, come affermato da Il Messaggero, per il giovane portiere greco ci sarebbe l‘ultima chance di convincere Sarri ad affidargli il posto da titolare.

Ultima chance per Mandas

Sabato sera sarà di nuovo il turno di Mandas fra i pali, chiamato ad invertire quello che sembra una decisione già presa. Sarri voleva attendere il pre campionato per capire quanto fosse affidabile Provedel dopo l’ultima stagione complicata e il grande exploit del portiere greco. I contatti fra il Comandante, Provedel e lo staff del portiere non sono mai terminati dal giorno delle dimissioni, idem con Mandas, ma il rapporto con l’ex Spezia è sempre andato oltre. D’altronde, era lui il portiere dei 21 clean sheet siglati in un’unica stagione, primato nel nostro campionato, al pari con Buffon. Il lavoro di Sarri quell’anno portò la Lazio al secondo posto, record dell’era Lotito, consentendo al difensore estremo friulano un posto in Nazionale. Stiamo parlando di un apice mai raggiunto e che, difficilmente, potrebbe essere replicato. Al contrario, il rendimento di Mandas ha iniziato a salire nell’ultimo periodo. Arrivato con l’etichetta di giovane promessa del calcio greco, ma Mandas ha dimostrato di non avvertire mai nessuna pressione, esordendo con una porta violata nel derby di Coppa Italia del 10 gennaio 2024 il sorpasso del greco aveva convinto il crepe a puntarci definitivamente, ipotizzando una ricca plusvalenza più avanti visti gli interessamenti dalla Premier League.

