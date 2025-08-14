Lazio, Isaksen accorcia i tempi e vuole tornare contro il Verona: il piano di recupero

Prosegue la preparazione estiva della Lazio: tutto sembra pronto per il grande debutto al Como, anche se ci sono ancora due giocatori che si devono riprendere fisicamente prima di poter tornare a vestire la maglia della Lazio. Si tratta di Isaksen e Patric che, per motivi differenti, molto probabilmente, non saranno presenti alla prima giornata di campionato.

Isaksen e il piano di recupero

Come riporta Il Messaggero, Isaksen ci crede, si sta riprendendo da una brutta mononucleosi e, fra un allenamento differenziato dall’altro sul campo, freme per tornare ad accarezzare il pallone e riabbracciare i compagni. In realtà, la malattia in sé, è ormai alle spalle da un po’, ma al momento ogni pasto falso potrebbe essere deleterio con ripercussioni molto più durature. Così, il danese deve andarci piano e recuperare con calma per poi poter tornare al massimo delle sue potenzialità. D’altronde, la sua crescita è evidente: di giorno in giorno sta aumentando i carichi e, nonostante sembrasse impensabile, a Formello cresce la fiducia circa la possibilità di vedere l’esterno convocato per la seconda giornata di campionato contro il Verona che avrà luogo il 31 agosto.

La crescita di Isaksen

Il danese farà di tutto per esserci e per tornare ad avvertire da vicino le sensazioni di una gara. La sua preparazione è stata strozzata dalla malattia: giusto qualche allenamento per mettersi in mostra con Sarri e poi il k.o. Isaksen adesso vuole dimostrare di non essere più quel giovane un po’ spaesato, arrivato due anni fa, ma di essere cresciuto, non soltanto in termini di numeri - dai 3 goal e i 2 assist del 2023 fatti nel 2024 da riserva, ai 6 centri e 4 passaggi vincenti dell’ultima stagione da titolare - ma anche soprattutto nella mentalità e nello status.