Giuffredi: “Per Zaccagni interesse concreto del Napoli. I margini per la trattativa….

L’agente Mario Giuffredi, nelle ultime ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale sportivo Chiamarsi Bomber che hanno acceso i riflettori sulle possibili evoluzioni nella carriera del suo assistito, Mattia Zaccagni. Secondo le parole del procuratore, il Napoli avrebbe da mesi puntato gli occhi sul profilo del capitano della Lazio, ma il blocco di mercato non avrebbe consentito nessuna ipotesi di cessione, scongiurando il rischio di vedere Zaccagni vestire una maglia diversa da quella biancoceleste. Inoltre, Giuffredi ha smentito la possibilità che, prima dell’approdo alla Fiorentina e anche in futuro, ci sia una possibilità per Parisi di approdare alla Lazio.



Le sue parole

Per Zaccagni c'è stato un interesse concreto del Napoli, ma, alla luce del blocco del mercato in casa Lazio, non c'era la possibilità di cedere considerato che non sarebbe stato possibile acquistare un sostituto. Pertanto, i margini per costruire una trattativa non ci sono mai stati.

Su Parisi