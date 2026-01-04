La Fiorentina batte la Cremonese, vince il Toro di Baroni

Prosegue questa domenica di Serie A: alle ore 18:00 si sfideranno Verona e Torino, questa sera invece ci sarà Inter-Bologna. Nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Fiorentina e Cremonese decisa proprio da Kean nel finale.

Pallone Serie A - Proietto

Fiorentina-Cremonese

Dopo la sconfitta di Parma i viola reagiscono in casa contro la Cremonese. A decidere l’incontro è stato proprio Moise Kean nel finale; le diverse occasioni create dalla Fiorentina questa volta hanno ripagato. Tre punti importantissimi in ottica salvezza, mercoledì la squadra di Vanoli farà visita proprio alla Lazio di Sarri, sconfitta in maniera netta dal Napoli di Conte.

Verona-Torino

Vince con margine il Torino di Baroni con un netto 0-3 ai danni del Verona di Zanetti. Il Cholito Simeone, Casadei e Njie regalano a Baroni la terza vittoria nelle ultime quattro gare con i Granata che adesso sono a meno uno dalla Lazio. Buio profondo a Verona con gli scaligeri bloccati in zona retrocession.