Torino, parla il ds Petrachi: “Belahyane? Valutazioni in atto…”

Ai microfoni di Dazn, il ds dei granata Petrachi ha risposto alla domanda sul possibile approdo di Belahyane

Nel pre partita di Verona-Torino, il ds dei granata Gianluca Petrachi ha parlato di Belahyane accostato nelle ultime ore alla squadra di Baroni. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn.

Torino interessato a Belahyane? La risposta del ds Petrachi

Belahyane? Un centrale, un esterno e un centrocampista sono le nostre priorità. Ci sono delle valutazioni in atto, stiamo lavorando. Bisogna avere un po' di pazienza.

