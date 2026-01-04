Torino, parla il ds Petrachi: “Belahyane? Valutazioni in atto…”

Nel pre partita di Verona-Torino, il ds dei granata Gianluca Petrachi ha parlato di Belahyane accostato nelle ultime ore alla squadra di Baroni. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn.

Belahyane? Un centrale, un esterno e un centrocampista sono le nostre priorità. Ci sono delle valutazioni in atto, stiamo lavorando. Bisogna avere un po' di pazienza.