Il tifo organizzato chiarisce: "Abbiamo fiducia nella squadra, va sostenuta. Su Sarri..."

Anche il tifo organizzato biancoceleste si è esposto pubblicamente riguardo alla propria posizione nei confronti della squadra e soprattutto di mister Sarri. Il Matchday è intervenuto nel corso di Incondizionatamente Lazio in onda su Radio Laziale, dando il suo punto di vista sulla partita di ieri sera contro l'Inter, ma rendendo chiara la fiducia che hanno nella squadra, ma soprattutto in mister Sarri in questo momento difficile.

Il tifo organizzato a Radio Laziale

Il tipo organizzato sta con la squadra, sta con il mister. Sennò a Milano non ci andavamo in quattro mila. I quattro mila laziali che stavano a Milano sono completamente a disposizione della squadra, hanno fiducia nel mister e hanno fiducia nella squadra. Ieri i ragazzi si sono presi gli applausi perché hanno fatto, per quello che ho visto io ovviamente, una buona partita.

