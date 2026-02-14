Marusic in conferenza: "Tifosi? Abbiamo bisogno di loro. Su un ritorno di Milinkovic vi dico che..."

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Adam Marusic al termine di Lazio-Atalanta.

Cosa vivi in questo momento? È un cosa brutta. Mai cosi da 9 anni. Con loro hai più voglia e motivazione. Anche senza tifosi abbiamo fatto una grande partita, con loro sarebbe un'altra partita.

Rigore? Non ho visto ancora, quindi non posso dire nulla.

Episodi arbitrali? Gli arbitri decidono, io posso dire quello che vedo, oggi non l'ho vista. Penso su quello che decidono non c'è spazio per cambiare.

Se valiamo di più rispetto ai punti? In queste tre partite penso che siamo una squadra in crescita, anche con i ragazzi nuovi, non era facile. Dobbiamo continuare a seguire l'allenatore e seguire le prossime partite che sono importanti. Anche vedere il prossimo anno con quali giocatori possono arrivare.

Un ritorno di Milinkovic? Si, parliamo spesso quasi ogni giorno, è un fratello. Posso sperare che vuole tornare tra qualche anno, penso che sia una cosa giusta, sa quanto è importante qui, e quanto i tifosi gli siano affezionati. È tutto aperto, ma non posso essere sicuro.

Vorrei dire una cosa ai tifosi. Abbiamo bisogno di loro in questo momento, spero che possano tornare per dare una mano in questo finale di stagione.