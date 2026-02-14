Lazio-Atalanta, Cataldi prende di petto Zalewski dopo il gol

Mancano circa 10 minuti al 90simo tra Lazio e Atalanta. Allo stadio Olimpico di Roma gli ospiti stanno conducendo con il risultato a favore di 2-0, a siglare le due reti sono Ederson e Zalewski. Il primo gol è arrivato nel primo tempo su calcio di rigore, dopo un fallo di mano di Cataldi su cross di Zappacosta. Il raddoppio invece, un bel tiro da fuori di Zalewski che trova l'angolino in basso a destra. I biancocelesti ci provano, qualche acuto, su tutti quello di Taylor che colpisce un palo nella prima frazione di gara. In tutto questo si è acceso un piccolo battibecco tra Cataldi e Zalewski in occasione del 2-0 della Dea.

L'episodio

Al minuto 60 arriva il raddoppio dell'Atalanta contro la Lazio. I biancocelesti allentano il pressing e Bernasconi serve Zalewski che si sistema al meglio il pallone per far partire un tiro preciso e potente dove Provedel non può nulla. Dopo il gol normale ed esultare ma forse lo fa in modo un pò eccessivo e sbagliato il centrocampista dell'Atalanta. Dagli schermi infatti lo vediamo correre sotto la Monte Mario e gesticolare a più riprese. Poco dopo interviene Danilo Cataldi andando dal calciatore polacco a riprenderlo e a fargli notare di essere più rispettoso.

Le formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All.: Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino