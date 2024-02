Europa League, il Milan batte il Rennes e la Roma pareggia contro il Feyenoord: tutti i risultati

Alle 21:00 il Milan ha affrontato il Rennes in casa, battendolo con un netto 3-0.I rossoneri hanno raggiunto il successo grazie alle reti di Loftus Cheek (doppietta) e Leao.

Di seguito tutti gli altri risultati delle 21:00:

MILAN-Rennes 3-0

32' e 48' Loftus-Cheek, 53' Leao

Benfica-Tolosa 2-1

68' e 98' rig. Di Maria (B), 75' Desler (T)

Braga-Qarabag 2-4

21' Jankovic (Q), 44' Banza (B), 56' e 69' Zoubir (Q), 65' Juninho (Q), 89' rig. Moutinho (B)

Lens-Friburgo 0-0

_____________________________________________________________________________________

Termina la sfida di Europa League delle 18:45 tra Feyenoord e Roma con il risultato di 1-1. I giallorossi strappano il pareggio in terra olandese , dopo essere passati in svantaggio. A timbrare per il Feyenoord è stato Paixao nei minuti di recupero del primo tempo, mentre per la squadra di De Rossi è stato Lukaku a trovare la via del pari. Le sorti delle due squadre si decideranno dunque all’Olimpico, dove andrà in scena la gara di ritorno.

Di seguito tutti i risultati delle 18:45: