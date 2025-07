Lazio, il rinnovo di Vecino diventa strategico in mezzo al caos

Il rinnovo di Vecino come mossa chiave

Con il mercato bloccato e l’impossibilità di tesserare nuovi giocatori, nemmeno tra gli svincolati, il prolungamento del contratto di Matias Vecino si è rivelato una mossa fondamentale per la Lazio. Ufficializzato il 19 giugno, nel pieno della confusione legata alla decisione della Covisoc, il rinnovo ha restituito stabilità al reparto di centrocampo. È stato anche il segnale che ha spiegato il dietrofront su Cataldi, inizialmente vicino alla Fiorentina che però ha cambiato idea con l’arrivo del nuovo tecnico. La sua permanenza, nonostante la concorrenza interna di Rovella e Belahyane, ha così acquisito senso e peso all’interno della rosa.

Centrocampo numeroso ma senza ricambio generazionale

Maurizio Sarri potrà ora contare su sei centrocampisti di ruolo: Guendouzi, Rovella, Belahyane, Dele-Bashiru, Cataldi e lo stesso Vecino. A questi si aggiunge Basic, in scadenza 2026 e tra i possibili partenti, ma convocato per prudenza vista l’incertezza sulle cessioni. Vecino rappresenta una risorsa preziosa: duttile, esperto e in grado di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, dal regista alla mezzala fino al trequartista. Il tecnico biancoceleste lo alternerà con Dele-Bashiru sulla sinistra, mentre in regia si giocheranno il posto Rovella e Belahyane. Cataldi sarà il vice Guendouzi, ma potrà anche essere utilizzato come incursore grazie alla sua visione di gioco e al buon tiro da fuori. Il progetto di ringiovanimento del reparto, però, resta momentaneamente congelato.

Il Corriere dello Sport