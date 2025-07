Lazio, allarme Coppa d’Africa: Sarri rischia di perdere tre titolari

Emergenza in arrivo: tre possibili assenze per un mese

Come se non bastassero i vincoli imposti sul mercato, Maurizio Sarri deve fare i conti con un altro ostacolo: la Coppa d’Africa. Il torneo si disputerà dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 e potrebbe costare alla Lazio l’assenza di tre giocatori: Dele-Bashiru (Nigeria), Dia (Senegal) e Belahyane (Marocco). I primi due sono praticamente certi della convocazione, mentre il terzo spera nella chiamata, complice il fatto che la competizione si giocherà proprio in Marocco. Le convocazioni partiranno già da inizio dicembre, con la concreta possibilità che Sarri si ritrovi in piena stagione senza pedine fondamentali — e senza possibilità di rinforzarsi fino al mercato di gennaio.

Le soluzioni di Sarri e il piano della società

Secondo il Corriere dello Sport, Sarri si sta già muovendo per trovare soluzioni interne. Se Dia dovesse partire, Pedro potrebbe agire da falso nove alle spalle di Castellanos, oppure si proverà ad adattare Noslin, che però potrebbe lasciare il club per motivi economici. Vecino è l’unica alternativa a Dele-Bashiru, mentre per il ruolo di Belahyane si valuta l’opzione Cataldi, che si gioca anche la permanenza in rosa. Il club spera di intervenire a gennaio, ma potrà farlo solo con operazioni a saldo zero: una cessione per ogni nuovo acquisto. L’obiettivo è anche quello di ridurre l’organico a 20 giocatori di movimento più tre portieri, contro i più di 30 attuali. Sarri farà il punto definitivo dopo il ritiro estivo, ma sa già che da dicembre sarà costretto a gestire una rosa ridotta e priva di rinforzi immediati.